«Яндекс.Касса» предложила бизнесу онлайн-платежи через сервис WeChat Pay

Работающие с «Яндекс.Кассой» интернет-магазины и онлайн-сервисы смогут добавить на свои сайты приём платежей через сервис WeChat Pay — электронный кошелёк на базе китайского мессенджера WeChat.

Для этого нужно заключить допсоглашение с компанией, пишет vc.ru. «Яндекс.Касса» будет брать с продавца комиссию — она определяется индивидуально для каждой компании.

При оплате с помощью WeChat Pay деньги будут списываться с баланса пользователя в WeChat или с привязанной к нему банковской карты. Лимит — 646 тысяч рублей за одну покупку и до 1,3 млн рублей в сутки.

Услуга будет востребована компаниями, работающими или планирующими работать с клиентами из Китая, считают в «Яндекс.Кассе». В конце 2018 года сервис запустил приём платежей через WeChat Pay для российских офлайн-магазинов.