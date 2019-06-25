«Яндекс.Касса» предложила бизнесу онлайн-платежи через сервис WeChat Pay

Работающие с «Яндекс.Кассой» интернет-магазины и онлайн-сервисы смогут добавить на свои сайты приём платежей через сервис WeChat Pay — электронный кошелёк на базе китайского мессенджера WeChat.

Для этого нужно заключить допсоглашение с компанией, пишет vc.ru. «Яндекс.Касса» будет брать с продавца комиссию — она определяется индивидуально для каждой компании.

При оплате с помощью WeChat Pay деньги будут списываться с баланса пользователя в WeChat или с привязанной к нему банковской карты. Лимит — 646 тысяч рублей за одну покупку и до 1,3 млн рублей в сутки.

Услуга будет востребована компаниями, работающими или планирующими работать с клиентами из Китая, считают в «Яндекс.Кассе». В конце 2018 года сервис запустил приём платежей через WeChat Pay для российских офлайн-магазинов.

 

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