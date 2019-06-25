Qiwi выпустит дебетовые карты «Мир»

Qiwi начнет выпускать дебетовые карты «Мир», которые будут привязаны к онлайн-кошельку.

Интерес к платежной системе со стороны пользователей растет, в том числе благодаря системам лояльности «Мира», пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.

В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором «Мира», подтвердили, что планируют развивать сотрудничество в направлении электронных кошельков. Другие онлайн-кошельки уже предлагают «пластик», привязанный к счету, но работают с международными платежными системами. Однако рассматривают для дальнейшего сотрудничества и российский «Мир», рассказали в пресс-службах сервисов.

Такие дебетовые карты, связанные с онлайн-кошельками, пока не составляют конкуренцию банковским, но это важный шаг для повышения их значимости в будущем, считают эксперты. По их мнению, главным бенефициаром подобных сделок станет сама платежная система «Мир».

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