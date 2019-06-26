Когда в России вступит в силу MLI

В России ратифицирована многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Благодаря многосторонней Конвенции (MLI) принципы, предусмотренные планом BEPS, распространятся сразу на большое количество Соглашений об избежании двойного налогообложения.

Поясним, речь идет о деофшоризации. Будет усилено противодействие злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежание двойного налогообложения, когда прибыль искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке.

Конвенция предусматривает возможность применения её положений к 71 действующему межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, заключенному Россией. Двусторонние переговоры по каждому договору при этом проводить не нужно.

Согласно п. 2 ст. 34 Конвенции, для каждой подписавшей стороны, ратифицирующей, принимающей или одобряющей Конвенцию, после сдачи на хранение пятого инструмента о ратификации, принятии или одобрении, настоящая Конвенция вступает в силу с первого дня месяца, следующего за истечением периода трех календарных месяцев, начинающегося с даты сдачи на хранение такой Подписавшей стороной своего документа о ратификации, принятии или одобрении.

Ратификационная грамота о ратификации этой Конвенции была передана Депозитарию — ОЭСР 18 июня 2019.

Таким образом для РФ многосторонняя Конвенция вступает в силу с 1 октября 2019 года.