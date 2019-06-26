Бизнесу придется затянуть пояса: ФНС подняли план по сбору налогов

Минфин России на 302 миллиарда рублей повысил план по сбору в федеральную казну НДС, налога на прибыль и штрафов..

Поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год были одобрены Госдумой во втором чтении во вторник, пишет Finanz.ru.

Дополнительные средства должны компенсировать недобор налогов с сырьевого сектора экономики и очередной срыв плана по дивидендам от госкорпораций, следует из пояснительной записки к поправкам, размещенной на сайте Думы.

План по нефтегазовым налогам на год снижен на 58,7 млрд рублей: экспорт углеводородов недотягивает до прогнозов, и бюджет соберет на 9,4% меньше вывозных пошлин на нефть и на 15,5% меньше запланированного по нефтепродуктам.

Еще хуже обстоят дела с получением дивидендов от госкорпораций - их поступит на 25% меньше, чем ожидалось.

Битва за то, чтобы все госкомпании платили акционерам 50% прибыли по МСФО, снова была проиграна Минфином. Планку смогли выдержать «Роснефть» (50%) и «Транснефть» (51%), тогда как Сбербанк заплатит 43%, «Газпром» - 27%, а ВТБ - лишь 15%.

В результате в бюджет поступит 443,8 млрд рублей вместо 588 млрд. Разницу - 144,3 млрд рублей - правительство планирует с покрыть ненефтегазовыми доходами, прежде всего налогами на внутреннее производство, следует из поправок.

План по сбору НДС для Федеральной налоговой службы повышен на 129,6 млрд рублей - до 4,116 трлн рублей.

Налога на прибыль организаций ФНС должна собрать на 17%, или 165,5 млрд рублей, больше, чем было заложено в изначальный закон, - 1,125 трлн рублей вместо 960 млрд.

Одновременно на 11,6%, до 67,8 млрд рублей увеличен план по сбору «штрафов, санкций и возмещений ущерба» государству.

Почти половину дополнительной суммы - 3 млрд рублей из 7 млрд - необходимо взыскать по задолженности прошлых лет. Речь идет о штрафах и санкциях в отношении «российских юридических и физических лиц за нарушение условий соглашений (договоров)», говорится в пояснительной записке.

На 1,9 млрд рублей увеличен план по штрафам за превышение массы большегрузных автомобилей. Это «обусловлено началом работы с июля 2018 года Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений», отмечает Минфин.

На 565,9 млн рублей повышен план по сбору штрафов за нарушение валютного законодательства. Наконец, 424,7 млн рублей дополнительно предлагается собрать в виде штрафов в сфере гособоронзаказа.

Снизить задание по наполнению бюджета пришлось для таможни. ФТС, по данным Минфина на май, отстает от графика примерно на 3,5%, или 208 млрд рублей. За пять месяцев служба собрала 38,3% от заложенной на год суммы (2,278 трлн рублей из 5,952 трлн) вместо 41,6%, если бы поступления шли равномерно.

Налоги, связанные с импортом, недотянут до изначальных проектировок 9,6 млрд рублей, следует из поправок: план по ввозному НДС уменьшен на 8,9 млрд рублей, а по акцизам - на 1,4 млрд.