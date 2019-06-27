6 % деклараций по НДС налоговики отказываются принимать. Узнайте, по каким причинам

За налоговые периоды IV квартал 2014 года — III квартал 2018 года налоговыми инспекциями Москвы не приняты 200763 налоговые декларации по НДС (включая уточненные), что составляет 6,2 % от общего количества принятых налоговых деклараций по НДС.

Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты, опубликованном сегодня в составе Бюллетеня.

Не приняты налоговые декларации по НДС по различным основаниям, среди которых:

«По ИНН/КПП, представленным в файле, не найден налогоплательщик»;

«Регистрация уточненного документа без первичного»;

«Некорректное сочетание форм в комплекте представленных документов»;

«Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе»;

«Документ с указанным „Видом документа“ и „Номером корректировки“ уже зарегистрирован».