Ведомства просят исключить их из регуляторной гильотины

Двенадцать ведомств обратились в правительство с просьбой вывести их из-под регуляторной гильотины, узнали «Ведомости».

Это три министерства — Минюст, Минфин и Минпромторг — и девять контрольных органов — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ФСБ, Росгвардия, Росфинмониторинг, Росздравнадзор, Ростехнадзор, ФНС, ФАС и Росалкогольрегулирование. Вопрос обсуждался на совещании у руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко в среду.

Некоторые ведомства мотивировали просьбу вывести их из-под гильотины отсутствием к ним претензий бизнеса, рассказывает источник газеты. А самым частым аргументом было то, что законодательство только принято, проверки по нему еще не начались и практика правоприменения не сформировалась.

У отдельных контролеров аргументы исключить их из реформы могут быть обоснованными — например, некоторые требования силовиков содержат гостайну, а механизм гильотины подразумевает общественное обсуждение, говорят эксперты. Неясно что пересматривать в требованиях Налогового кодекса, по которому работает ФНС.

Точечные исключения будут, говорит источник «Ведомостей». Например, из-под гильотины может быть выведен лицензионный контроль в сфере производства биомедицинских клеточных продуктов, а также надзор в области атомной энергии, который жестко регулируется стандартами Международного агентства по атомной энергии. Но окончательных решений пока нет.

Пока же бизнес в смягчение требований не верит. Реформа контроля обсуждается так давно, что компании относятся к таким инициативам абсолютно равнодушно.