Россия стала лидером по дедолларизации расчетов

Европейский центральный банк признал Россию лидером по отказу от расчетов в долларах в 2018 году.

За шесть месяцев ЦБ РФ продал $100 млрд, на втором месте Китай с $60 млрд, пишут «Известия».

Также Россия активнее всех скупала ценные бумаги любых валют, кроме доллара и евро. Сами россияне переводят свои активы из американской валюты в рубли. Правда, пока в дедолларизации чаще всего участвуют государственные структуры и компании.

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