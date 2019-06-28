Благодаря АСК НДС-2 снизилась доля вычетов по НДС

В 2015 году введено обязательное электронное декларирование, что позволило налоговым органам внедрить автоматизированную систему контроля НДС-2 (АСК НДС-2), используемую при администрировании НДС. Цифровая система контроля уплаты НДС улучшила собираемость налога, отмечается в докладе Счетной палаты.

Так, в среднем поступления от НДС росли более чем на 13% в год.

АСК НДС-2 в автоматическом режиме сравнивает счета-фактуры по цепочке поставщиков на основании сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур и позволяет выявлять расхождения в операциях, по которым заявлены вычеты по НДС, но не исчислен налог.

Так, показатель доли налоговых вычетов в сумме НДС, исчисленного по налогооблагаемым объектам, с 92,2 % в 2014 году снижен на 2,9 процентного пункта до 89,3 % в 2018 году.