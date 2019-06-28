В Сбербанк Онлайн заговорил искусственный интеллект голосом Куси

Сбербанк предоставил пользователям приложения Сбербанк Онлайн возможность создать цифровую открытку с виртуальной кошкой Сбербанка Кусей, сообщается в пресс-релизе.
Введенный пользователем текст озвучивается голосом популярного среди пользователей социальных сетей героя — подруги персонажа Сберкота. Можно выбрать одну из трех тематических открыток с Кусей: на море, вечеринке, на скейте.
Голос Куси синтезируется нейросетью.
Три цифровые открытки с говорящей Кусей доступны в мобильном приложении Сбербанк Онлайн для устройств на базе iOS и Android. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю в мобильном приложении нужно перейти в диалоги и в чате с другом выбрать «Открытка» в окне ввода сообщения.
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