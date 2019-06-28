На PR-кампанию для привлечения граждан в предприниматели потратят 800 млн.

Осенью в России начнется PR-кампания по популяризации предпринимательства.

Ее организацией займется университет «Синергия», который выиграл конкурс Минэкономразвития, пишут «Известия». Он запустит мотивационные ролики, рекламу, в том числе в соцсетях, и YouTube-канал для привлечения россиян в малый бизнес. Об этом представители МЭР и университета «Синергия» рассказали журналистам на деловом завтраке.

На информационную кампанию потратят около 800 млн рублей. По её итогам, как следует из презентации МЭР, число тех, кто положительно относится к предпринимательству, должно составить не менее 72%.

Предшествовать старту PR-кампании будет социологическое исследование, которое проведет аналитический центр «НАФИ». Он должен оценить нынешнее отношение россиян к предпринимательству. На основании опросов будут подготовлены рекомендации, как правильно выстраивать PR-кампанию. Исследование будет продолжаться и в ее процессе, завершится оно в конце года.