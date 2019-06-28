Путин заявил, что экономика России справилась со сложностями

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны справилась со всеми сложностями. Об этом он рассказал изданию Financial Times.

Он отметил улучшение макроэкономической ситуации и рост инвестиций, что является ярким показателем преодоления всех сложностей, связанных с внутренними и внешними шоками.

Газета «Известия» напоминает, что ранее, 6 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия к 2024 году сумеет добиться роста экономики выше среднего мирового показателя в 3%.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России