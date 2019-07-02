Сведения о вашем стаже и заработке отражаются на ИЛС

Информацию о состоянии своего лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования каждый гражданин может получить дистанционно в «Личном кабинете» на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Информация представлена в виде документа (форма СЗИ-6), который формируется в режиме реального времени, и содержит сведения, учтенные на лицевом счете на момент формирования запроса.

Пополнение ИЛС сведениями о стаже и страховых взносах осуществляется в сроки, установленные законодательством РФ:

— сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование актуализируются на лицевом счёте гражданина ежеквартально после представления налоговыми органами информации, полученной от страхователей, в территориальный орган ПФР;

— данные о продолжительности стажа актуализируются на лицевом счёте гражданина один раз в год, после представления работодателем отчетности о стаже, т.е. не позднее 1 марта года следующего за отчетным.

Информация о пенсионных правах физлиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы (ИП, адвокатов и т.д.) актуализируется на лицевых счетах также один раз год, так как сведения об уплаченных страховых взносах за прошедший год поступают в ПФР из ФНС ежегодно.

У тех граждан, которые уже получают пенсию, на лицевом счёте отражаются только вновь приобретённые пенсионные права (стаж, страховые взносы, индивидуальный пенсионный коэффициент), которые не учтены при первоначальном назначении (перерасчете) пенсии. Сведения, на основании которых назначалась (перерасчитывалась) пенсия, могут быть представлены управлением ПФР при обращении пенсионера.