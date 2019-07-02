До 20 июля в ПФР надо сдать реестры ДСВ-3

С 1 июля 2019 года ПФР приступил к приему от страхователей-работодателей Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя во 2 квартале 2019 года.

Реестры формы ДСВ-3 представляются работодателями в срок не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого перечислялись дополнительные страховые взносы и уплачивались взносы работодателя (в случае их уплаты).

Работодатели, численность работников которых за предшествующий отчетный период составляет 25 и более застрахованных лиц, представляют реестры застрахованных лиц в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

За несоблюдение работодателями порядка представления реестров предусмотрено применение финансовых санкций:

— за непредставление страхователями в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений — в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

— за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов — размере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 КоАП предусмотрено применение к должностным лицам административных штрафов.