Водителям с BlaBlaCar запретят брать наличные с попутчиков

Минтранс подготовил проект поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Речь идет о таких сервисах как, например, BlaBlaCar.

Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью, пишет «Коммерсантъ». Получать деньги можно будет только безналом через онлайн-сервис.

От водителя потребуется наличие прав категории B и стажа вождения не менее двух лет.

За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка.