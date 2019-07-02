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В правила регистрации страхователей в ФСС внесут изменения

В Госдуму внесен законопроект № 744049-7, который, в том числе, вносит корректировки в порядок регистрации и снятия с учета в ФСС, прописанный в Федеральном законе № 255-ФЗ от 29.12.2006.

То есть речь идет о правоотношениях в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Регистрация (снятие с учета) страхователей будет проходить одновременно с их регистрацией (снятием с учета) в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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