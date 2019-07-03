Плата в «Платон» выросла на 14 копеек

y.p Гранта - это полный капец, удешевили калину по самое не хочу. Если уж быть патриотичным, то вест... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

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geologov_12 Ага, вот только что бабушка (ИП) из сельского магазина звонила. Она пиво и сметану в Карусели пок... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

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Надежда-25 руководитель может и сам сдавать отчетность и не платить ни копейки дармоеду-бухгалтеру. Тем боле... Внимание! Разыскивается идеальный бухгалтерский учет

Надежда-25 согласна. Но своевременное попадание документов в бухгалтерию - то, без чего идеальный (да и воо... Внимание! Разыскивается идеальный бухгалтерский учет

Дмитрий424 Интересно, когда пересчитают наши доходы они от нас отстанут или ещё какое издевательство выдумаю... Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

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mityai Вы сразу уточняйте, что это ваше исключительно оценочное суждение. А то вдруг в суд на вас подам ... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

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НатальяС А на чём мы, бедные ездить будем? Дороги у нас под стать машинам, жуткие.... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

fla1970 Так ведь отмирающая профессия - все чиновники хором твердят, а мы все трепыхаемся. Только собере... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

НатальяС а остальные – в специальном ежеквартальном отчете.Это уже ад какой-то.... Начался эксперимент по прослеживаемости товаров

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mityai Путин - выразитель идей и чаяний правящего класса капиталистов. Вместо него мог бы быть и Мутин, ... Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

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