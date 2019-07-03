Клерк.Ру

Плата в «Платон» выросла на 14 копеек

Опубликовано Постановление Правительства от 29.06.2019 № 843, которое меняет коэффициенты индексации для платы в систему «Платон».

Так до конца июня 2019 плата составляла 1,9 руб. за километр.

С 01.07.2019 тариф повышен до 2,04 руб.

С 01.02.2020 тариф вырастет до 2,20 руб.

С 01.02.2021 тариф составит 2,35 руб.

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