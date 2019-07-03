Плата в «Платон» выросла на 14 копеек

Опубликовано Постановление Правительства от 29.06.2019 № 843, которое меняет коэффициенты индексации для платы в систему «Платон».
Так до конца июня 2019 плата составляла 1,9 руб. за километр.
С 01.07.2019 тариф повышен до 2,04 руб.
С 01.02.2020 тариф вырастет до 2,20 руб.
С 01.02.2021 тариф составит 2,35 руб.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.