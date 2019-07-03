Власти еще не решили, в каком виде заработает система ИПК

Уже три года обсуждается введение в России системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), однако окончательный вариант так и выработан.

Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным. Однако против такого варианта выступает ЦБ. Эксперты, опрошенные «Известиями», согласны с главой ЦБ: без автоподписки или хотя бы авторегистрации новая пенсионная реформа обречена на провал.

Добавим, что проект документа по сей день так и не опубликован. В этом году уже несколько раз пытались выставить его на общественное обсуждение, но каждый раз планы срывались.

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, если законопроект ИПК не будет внесен до октября месяца, вряд ли есть шанс на появление этой системы.

Напомним, концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в НПФ. Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления будут собственностью человека, а не государства.