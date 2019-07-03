Как «Меркурий» повлиял на поставки молочной продукции

Введение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) части готовой молочной продукции, включая некоторые виды сыров, с 1 июля привело к проблемам с поставками.

Утром 2 июля в «Меркурии» из-за нагрузки случился крупный сбой, пишет «Коммерсантъ», документы не отправлялись около двух часов. Трудности были с отгрузками около 5% продукции.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов подтверждает, что в первые дни действия ЭВС на часть готовой молочной продукции возникали сложности технического характера с «Меркурием», которые необходимо было решать в ручном режиме. Но говорить о каких-то масштабных сбоях не приходится, подчеркивает он.

В PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Ламбер» и пр.) сообщили, что, несмотря на то что под ЭВС подпадает только 2,5% продукции компании, возникали трудности технического, нормативно-правового и операционного характера. Система периодически замедляет работу вплоть до полной остановки, есть проблемы во взаимодействии с рядом клиентов и сетей, перечисляют в компании.

Процент возвратов пока невелик, но системные риски сохраняются и будут еще более критичны в будущем, когда ЭВС станет обязательной для полного ассортимента молочной продукции, говорит представитель PepsiCo.

Как указывает собеседник «Ъ» в крупном производителе, задержки и возвраты продукции в любом случае сказываются на издержках всех участников рынка. При этом, по словам собеседника, многие сети успели заранее увеличить закупки молочных продуктов перед 1 июля и сложности с поставками будут только нарастать, а пик может прийтись на ближайшие дни.

В Россельхознадзоре заявили «Ъ», что не знают о случаях, когда производитель оформил электронный сертификат, а сеть не «увидела» документ в системе. Каких-либо нареканий в работе «Меркурия» не зафиксировано, заверили там.