Сбербанк кредитует покупателей маркетплейса «Беру»

Платформа «Покупай со Сбербанком» запустила сервис онлайн-кредитования для пользователей маркетплейса «Беру», пишет портал vc.ru.

Кредит можно оформить через «Сбербанк Онлайн» на товары, которые можно заказать по предоплате. При заказе также можно применять бонусы «Беру» и пользоваться другими акциями.

После оформления заказа маркетплейс направит пользователей на платформу «Покупай со Сбербанком», где они смогут подать заявку на рассмотрение банком. Процедура занимает несколько минут.

Кредит можно взять только на итоговую сумму заказа — она должна составлять от 3500 до 250 000 рублей. Доступные сроки кредитования — от 3 до 36 месяцев.