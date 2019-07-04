Путин поручил Минфину контролировать реальное снижение ипотечных ставок

Президент России Владимир Путин поручил первому зампреду правительства, министру финансов Антону Силуанову следить за ситуацией с уровнем ставок по ипотечным кредитам.
Также глава государства потребовал, чтобы Минфин контролировал реальное, а не номинальное снижение ставок по ипотеке, пишет газета «Известия».
По словам Путина, номинального снижения ставок быть не должно.
«6% кредиты должны быть. Надо проверить, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить эту „прямую линию“, чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни», — отметил Путин в разговоре с Силуановым.
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