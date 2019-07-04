Путин поручил Минфину контролировать реальное снижение ипотечных ставок

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Старый ворчун Сейчас скотство ещё сравнительно умеренное - Путин в 2004 году разрешил гражданам РФ безвизовый в... Электронные паспорта появятся в 2021 году. Какими они будут?

Женская логика Помню, что и обычный бумажный паспорт не очень обязательный. Вроде чуть ли не на Клерке описывали... Электронные паспорта появятся в 2021 году. Какими они будут?

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Кошки Рyлят Если вы думаете, что реформу проводят для того, чтобы заставить вас платить меньше, то вы - дебил... Тарифы за вывоз мусора будут считать по новым правилам

mityai Как обычно, из аргументов только методички и коммуняки - по существу ни слова. А паспорта как был... Электронные паспорта появятся в 2021 году. Какими они будут?

Denis90 А смысл мусорной реформы состоит в повышении тарифов и обогащении определенных лиц? Нафиг нам так... Тарифы за вывоз мусора будут считать по новым правилам

Denis90 В нашей, Архангельской области, по статистике на 1,1 миллиона человек 5,5 тысяч онкобольных в год... Голикова заявила о катастрофической убыли населения России