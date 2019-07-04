Электричества, затраченного на майнинг биткоинов, хватило бы жителям всей Швейцарии

Компьютеры, используемые для майнинга биткоина, тратят столько же электроэнергии, сколько все жители Швейцарии или Кувейта вместе взятые.

К такому выводу пришли исследователи из Кэмбриджского университета, пишет «Forbs».

По оценкам исследователей, в год энергозатраты майнеров биткоина в среднем составляют около 58,93 тераватт-час. На обеспечение электричеством Швейцарии нужно 58,46 ТВт·ч, Кувейта — 57,78 ТВт·ч.

Напомним, к концу июня стоимость биткоина превысила 11 тыс. долларов. Такой цены криптовалюта не достигала с марта прошлого года.