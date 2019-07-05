В системе быстрых платежей оптимизируют IT-процессы

В рамках системы быстрых платежей исчезнет сценарий переводов me2me (сам себе) и останется только c2c (потребитель потребителю).

При этом возможность переводить деньги самому себе на счета в разных банках сохранится, но по ним банки не будут предлагать более низкие тарифы и повышенные лимиты на перевод, пишет «Коммерсантъ».

Как уверяют в ЦБ, изменения направлены на оптимизацию IT-процессов.

В частности, это связано с тем, что у некоторых граждан карты в разных банках порой привязаны к разным номерам телефонов, и тогда перевод me2me затруднен, так как он предполагает использование одного номера.

«В известном смысле отличием операции me2me от общего типа c2c могла бы быть тарифная политика, согласно которой перевод самому себе в другой банк был бы дешевле, чем другому лицу,— говорит директор департамента эквайринга банка „ФК Открытие“ Александр Дынин.— Однако в утвержденных тарифах такого положения нет, и смысл выделять этот сервис в отдельный тип операций действительно неочевиден».