Клерк.Ру

Платежи за техприсоединение к электросетям могут значительно вырасти

Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры. С копией законопроекта Минэнерго ознакомились «Ведомости».

Сейчас в платежи за техприсоединение включены только деньги на новые сети «Россетей» – закон прямо запрещает инвестировать из этого платежа в развитие существующей инфраструктуры и связи между магистральными и распределительными сетями. Если законопроект Минэнерго будет принят, в платеже будут учтены все расходы сетевой организации, связанные с техприсоединением.

Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в 3 раза, на 80 млрд руб., подсчитали в Сообществе потребителей энергии, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину.

Однако в Минэнерго считают, что принятие законопроекта положительно скажется на потребителях: в тариф для них не будут включать стоимость строительства инфраструктуры для других потребителей и можно будет минимизировать количество построенных, но не используемых мощностей.

Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 9 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
Записаться на вебинар
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Директору»

Все семинары по теме Директору