Платежи за техприсоединение к электросетям могут значительно вырасти

Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры. С копией законопроекта Минэнерго ознакомились «Ведомости».
Сейчас в платежи за техприсоединение включены только деньги на новые сети «Россетей» – закон прямо запрещает инвестировать из этого платежа в развитие существующей инфраструктуры и связи между магистральными и распределительными сетями. Если законопроект Минэнерго будет принят, в платеже будут учтены все расходы сетевой организации, связанные с техприсоединением.
Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в 3 раза, на 80 млрд руб., подсчитали в Сообществе потребителей энергии, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину.
Однако в Минэнерго считают, что принятие законопроекта положительно скажется на потребителях: в тариф для них не будут включать стоимость строительства инфраструктуры для других потребителей и можно будет минимизировать количество построенных, но не используемых мощностей.
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