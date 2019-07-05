ЦБ хочет ограничить длинные необеспеченные потребкредиты

ЦБ обеспокоен быстрым ростом необеспеченных кредитов: на 1 мая — 25,3% в годовом выражении. О проблеме пишут «Ведомости».

Чтобы затормозить рост, ЦБ регулярно повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит. С 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки, и к октябрю 2020 г. банкам надо заморозить до 693 млрд руб. капитала.

Но банки могут искусственно завысить срок кредита, чтобы снизить показатель долговой нагрузки и требования к капиталу, опасается ЦБ и думает о новых мерах.

Банки выдают все более длинные кредиты без обеспечения, обращало внимание агентство Fitch. До 2014 г. типичный срок такого кредита был 2–3 года, иногда пять лет, сейчас большинство банков предлагает их уже на 5–7 лет, а некоторые и до 15 лет.

Многие вынуждены брать более длинные кредиты, потому что большой месячный платеж слишком тяжел, говорят эксперты. Даже при хорошей системе скоринга оценить финансовое положение заемщика на горизонте 5–7 лет очень сложно.