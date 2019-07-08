Директора, не подавшего заявление о банкротстве, могут дисквалифицировать

Инициировать банкротство организации могут:
- руководитель;
- кредиторы;
- уполномоченные органы (налоговые службы, муниципальные образования).
У всех, кто имеет право обратиться в суд о признании банкротом — это право, а у самого должника такая процедура является и правом и обязанностью.
Об этом напоминает УФНС по Ульяновской области.
Обязанностью руководителя является обращение в арбитражный суд в следующих случаях:
— удовлетворение требований одного/нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и/или иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
— уполномоченным учредительными документами органом юрлица принято решение об обращении в суд с заявлением должника;
— органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в суд с заявлением должника;
— обращение взыскания на имущество юрлица существенно осложнит/сделает невозможной его хозяйственную деятельность;
— юрлицо отвечает признакам неплатежеспособности (недостаточности имущества).
Кредиторы вправе подать заявление на должника в суд в любое время, а для должника срок подачи заявления не должен превышать 1 месяц с момента, когда выяснились обстоятельства, приведшие к банкротству.
Также сроки установлены для ликвидационной комиссии (ликвидатору). Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) обязан подать соответствующее заявление в арбитражный суд не позднее 10 дней с момента появления соответствующих признаков. Иначе ликвидационной комиссии (ликвидатору) придется нести субсидиарную ответственность перед кредиторами.
За неподачу заявления в суд и за нарушение срока подачи ы. 5 ст. 14.13 КоАП предусмотрен штраф:
- в отношении граждан — в размере от 1 000 до 3 000 рублей;
- в отношении должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.
За повторное такое нарушение в течение одного года (ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ) арбитражный суд может применить следующее наказание:
- на граждан — административный штраф в размере от 3 000 рублей до 5 000 рублей;
- на должностных лиц — дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 3 лет.
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