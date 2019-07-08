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ИФНС хочет знать, с каких IP сдается ваша отчетность

Иногда налогоплательщики получают из ИФНС требования с весьма неожиданным содержанием, которые предназначались совершенного другим налогоплательщикам.

ИФНС, запрашивая информацию в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ, путает адресата. Требование, которое, судя по всему, предназначалось спецоператору, приходит к обычным налогоплательщикам, вызывая их искреннее недоумение.

В документе ИФНС требует предоставить данные об IP-адресах, с которых отправлялась отчетность за последние 3 года, сведения о сертификате электронной подписи и данные удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа.

Кроме того, налоговики хотят знать, проводилась ли какая-то работа по настройке программного обеспечения налогоплательщика в ходе его подключения к ТКС и по какому адресу для оказания этой услуги выезжали специалисты.

В частности, о получении такого требования на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев.

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