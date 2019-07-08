АСВ откажется от услуг юркомпаний и наймет своих юристов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может через полтора года отказаться от услуг юридических компаний, которые нанимают для ликвидации банков. Об этом на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев.

Так АСВ рассчитывает снизить издержки на ликвидацию, пишут «Ведомости». В 2006 г. требования кредиторов удовлетворялись на 5%, сейчас — на 45%. Но качество активов банков, которые в последнее время поступают на ликвидацию, снизилось, поэтому будет снижаться и процент удовлетворения требований кредиторов. АСВ надеется изменить тренд, снизив издержки, в том числе на юридическое сопровождение. По данным Исаева, в среднем издержки на ликвидацию составляют 2% балансовой стоимости активов. Рыночная стоимость активов ликвидируемых банков составляет примерно 12% от балансовой.

АСВ подало 470 000 исков на сумму более 7 трлн руб. Но не все выигранные процессы пополняют конкурсную массу — в 70% это иски без перспектив получить деньги, указал Исаев. АСВ планирует отказаться от исков по таким делам и перейти на собственное юридическое сопровождение. По оценкам Исаева, АСВ придется иметь в штате 1500 юристов, но даже несмотря на это, переход на внутреннее юридическое сопровождение снизит издержки и может обеспечить от 10 до 15% дополнительных поступлений в конкурсную массу.

В практике АСВ бывали случаи, когда юристам доставалась почти половина конкурсной массы. Например, согласно данным агентства, на 31 октября 2018 г. конкурсная масса Межпромбанка составляла 5,7 млрд руб., из них 5,6 млрд — поступления от реализации имущества, погашения задолженности перед банком и т. д. При этом общие расходы на проведение конкурсного производства составили 3,1 млрд руб., из которых 2,8 млрд — на юридические услуги.