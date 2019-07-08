Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный

Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 млрд руб., в то время как легальный сегмент оценивается примерно в 250 млрд руб., подсчитали в BrandMonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом). С результатами исследования ознакомился «Коммерсантъ».

Основными каналами сбыта с долями 40% и 30% соответственно выступают торгцентры и вещевые рынки. На онлайн-торговлю контрафактным люксом приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб.— это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки.

При этом владельцы магазинов люксовых брендов вряд ли сталкиваются с проблемой контрафакта. Их аудитории никак не пересекаются: у премиум-марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей, а копии зачастую приобретаются от случая к случаю покупателями, которые не являются целевой аудиторией для ритейлеров дорогих брендов.

В < BrandMonitor ожидают, что торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров — распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать, отмечают там. При этом, указывают в компании, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры.