Кредитные истории предложили обнулять через три года

Депутаты предлагают сократить срок хранения кредитной истории с десяти до трех лет. Цель — сократить влияние негативной кредитной истории на возможность трудоустройства граждан.

Законопроект, сокращающий срок, был внесен в пятницу в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к нему говорится, что сейчас даже незначительные нарушения сроков выплат портят кредитную историю. Нестабильная экономика и ситуация на рынке труда повышают риски несвоевременного погашения кредита. Повлиять на кредитную историю могут сокращение штата, задержка выплаты зарплаты или утрата работоспособности, отмечается в записке. Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории», что осложняет трудоустройство тех граждан, у которых она небезупречна.

Представители бюро кредитных историй (БКИ) считают, что такое снижение негативно скажется на добросовестных заемщиках. Так, по словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, предложенные меры могут негативно отразиться и на хороших заемщиках, которые добросовестно обслуживали свои кредиты, но по каким-то причинам несколько лет не обращались в банки. В случае сокращения срока хранения истории до трех лет при новом обращении кредитор будет их оценивать с чистого листа, что может снизить вероятность получения кредита.

В ЦБ сообщили «Ъ», что снижение срока хранения кредитной истории до трех лет может привести к снижению качества оценки надежности и платежной дисциплины заемщика, а это, в свою очередь, негативно скажется на процессе кредитования и в других сферах применения кредитных историй.

Банкиры также считают резкое сокращение сроков хранения нецелесообразным.