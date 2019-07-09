Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Журналист еженедельника «Якутск вечерний» Михаил Романов обвиняется в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).

Причиной послужила написанная журналистом статья, в которой рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске.

В статье есть фраза "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…".

Участковый уполномоченный майор полиции Рушан Алимов посчитал, что эта фраза воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние, пишет «Коммерсантъ».

Со слов журналиста, история появления протокола о административной ответственности в отношении него такова:

2 июля в редакцию явился участковый полицейский и потребовавший от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений, так как автор статьи проходит свидетелем по делу сотрудника СВФУ. Повестки не было, и журналист отказался от дачи свидетельских объяснений. Получив отказ, майор полиции составил протокол по ст. 17.7 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям представителя власти).

3 июля полицейский снова явился в редакцию и составил протокол об административном правонарушении — злоупотребление свободой информации (КоАП РФ п. 1 ст. 13.15). Дело направлено в Якутский городской суд.

Отметим, что по версии представителей полицейского ведомства, история выглядит иначе. Полицейский несколько раз приходил в редакцию, но журналист всякий раз находил повод, чтобы не давать показания.