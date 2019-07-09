Какие сведения об ИП планирует публично раскрыть ФНС

На данный момент открытые сведения, размещенные на сайте ФНС, содержат 84 набора данных.

С августа 2018 года стали широкому кругу пользователей стали доступны и те сведения, которые ранее составляли налоговую тайну.

Сейчас разработчики сервиса работают над отображением информации об индивидуальных предпринимателях в сервисе "Прозрачный бизнес". Об этом в интервью компании «КонсультантПлюс» рассказала начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина.

Теперь на сайте в разделе «Открытых данных» публикуются:

сведения о среднесписочной численности работников юрлиц;

сведения о специальных налоговых режимах, применяемых компаниями;

сведения об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков;

сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями;

сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности;

информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций;

также сведения о наличии налоговых правонарушений.

Все эти сведения публикуются по состоянию на 31 декабря предшествующего года.

Напомним, на нашем сайте работает сервис, который позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС. Информацию можно найти по ИНН налогоплательщика.