Какие электронные сервисы для бизнеса планирует внедрить ФНС

ФНС сейчас активно трудится над новой версией сервиса по государственной регистрации юрлиц и ИП, который будет включать в себя, в том числе, возможность формирования типового устава под конкретные цели создаваемой организации.
Об этом в интервью компании «КонсультантПлюс» рассказала начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина.
Представитель ФНС рассказала также о другом сервисе для бизнеса, который планируется запустить.
Так, год назад появился сервис формализованных обращений для граждан по содержанию налогового уведомления по уплате налогов физлиц, что существенно сократило время создания и рассмотрения обращений и несколько упростило эту рутинную работу.
Теперь ведется работа по созданию такого же сервиса для бизнеса. «Начнём с наиболее проблемной сферы — урегулирования задолженности и сверки расчетов с бюджетом», — пояснила Ольга Чепурина.
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