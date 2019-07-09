Какие электронные сервисы для бизнеса планирует внедрить ФНС

ФНС сейчас активно трудится над новой версией сервиса по государственной регистрации юрлиц и ИП, который будет включать в себя, в том числе, возможность формирования типового устава под конкретные цели создаваемой организации.

Об этом в интервью компании «КонсультантПлюс» рассказала начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина.

Представитель ФНС рассказала также о другом сервисе для бизнеса, который планируется запустить.

Так, год назад появился сервис формализованных обращений для граждан по содержанию налогового уведомления по уплате налогов физлиц, что существенно сократило время создания и рассмотрения обращений и несколько упростило эту рутинную работу.

Теперь ведется работа по созданию такого же сервиса для бизнеса. «Начнём с наиболее проблемной сферы — урегулирования задолженности и сверки расчетов с бюджетом», — пояснила Ольга Чепурина.