Клерк.Ру

Когда АИС Налог-3 заработает без сбоев

Когда прекратятся проблемы с системой АИС «Налог-3»? Ответ на этот животрепещущий вопрос налогоплательщиков в интервью компании «КонсультантПлюс» дала начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина.

«Мы работаем над тем, чтобы все этапы внедрения нового программного комплекса прошли как можно скорее и максимально незаметно для налогоплательщиков», — заявила она.

По ее словам, внедрение АИС «Налог-3» — это единственный способ перейти к экстерриториальному и бесконтактному принципу обслуживания бизнеса, как это, к примеру, уже реализовано в отношении уплаты имущественных налогов физлиц.

 

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