Мошенники воруют деньги с карт россиян

ЦБ озвучил топ-3 рисков, с которыми люди сталкиваются при использовании мобильных устройств.

На первом месте (29%) низкая осведомленность и неосторожность пользователей, на втором (27%) — потеря гаджета, на третьем (11%) — кража.

Иногда люди передают свои пароли мошенникам, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что «социальная инженерия в нашей стране приобрела особое распространение, какого нет в других странах». Причем, по его словам, использование этого метода для хищения средств граждан демонстрирует постоянный рост, который он определил как взрывной, пишут «Известия».

В большинстве случаев злоумышленники используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций, отмечают эксперты.

Чтобы остановить распространение мошенничества с использованием социальной инженерии, необходимо уделять большое внимание вопросам кибербезопасности, считают эксперты. В частности, есть предложение ввести уроки кибербезопасности в школе — например, в рамках преподавания ОБЖ.