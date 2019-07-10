Клерк.Ру

Готов проект ФСБУ «Доходы»

Сегодня для публичного обсуждения размещен проект нового ФСБУ «Доходы». Разработчиком проекта является ИПБ России.

Как следует из документа, доходами организации признается увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в результате поступления (увеличения стоимости) активов и (или) погашения (уменьшения величины) обязательств, которые приводят к увеличению капитала организации, не связанному с взносами (вкладами) участников капитала (собственников имущества).

В документе описывается порядок учета выручки, а также прочих доходов. Отдельный раздел посвящен порядку раскрытия информации об объектах учета выручки и о прочих доходах в бухгалтерской отчетности.

В частности, вводится такое понятие как отличимые товары. Учет выручки ведется по каждому отличимому товару в рамках исполняемого договора.

В случае если все товары, подлежащие передаче покупателю, не идентифицируются как отличимые, учет выручки ведется в целом по договору.

Новый стандарт будут применять коммерческие фирмы и НКО (в случае ведения предпринимательской деятельности).

Предполагается, что новый ФСБУ будет применяться начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год.

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