Ростат утвердил три формы наблюдения за основными средствами

Росстат начал сезон утверждения обновленных форм отчетности.

Приказом № 382 от 04.07.2019 утверждены три формы статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов:

№ 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» (приложение N 1);

№ 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» (приложение N 2);

№ 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду» (приложение N 3).

Форма № 11 (краткая) предназначена для НКО, две другие формы для коммерческих организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.