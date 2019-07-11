Клерк.Ру

Ростат утвердил три формы наблюдения за основными средствами

Росстат начал сезон утверждения обновленных форм отчетности.

Приказом № 382 от 04.07.2019 утверждены три формы статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов:

  • № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» (приложение N 1);
  • № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» (приложение N 2);
  • № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду» (приложение N 3).

Форма № 11 (краткая) предназначена для НКО, две другие формы для коммерческих организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.

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