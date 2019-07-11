Ростат утвердил три формы наблюдения за основными средствами

Ряды самозанятых и ИП тогда для вас, у меня ИП, работаю по договорам на бухгалтерское обслуживани...
Это же сколько ИП в 2022 году узнают, что они на общем режиме? И что они должны заплатить 13,% и ...
Да, не, отпуск возможен, только в обнимку с ноутбуком и чтобы в месте нахождения интернет стабиль...
Нууу, наконец-то"Сумма выручки определяется организацией на основе имеющихсяфактов хозяйственной ...
В конце концов, ввели бы уже глобальную программу учёта прямо на серверах ПФРа......
Присоединяюсь. А если они ещё и введут штрафы за ошибки при заполнении кадровых данных, то это бу...
Ну все теперь про отпуск можно забыть!
У меня вопрос. Хорошо, вот работает человек, подал до 20-го года заявление на ведение бумажной тр...
не будет слишком, если выражу общее мнение? За...долбали уже!...
Проект явно не доработан.Например "Степень передачи товара" в бух.учёте можно было бы разбить на ...
Ога-ога! На Северном полюсе нулевой уровень преступности, можно там жилье планировать продавать!...
У МСФО задачи совсем другие, больше для инвесторов. Тут надо смотреть на перспективу.)))) Справед...
всего 200 МБ в день? У меня жесткий диск 1 Тб (на 1 комп средней производительности), Каспер его ...
Есть от этого результат? кто пробовал?
А мне понравилось Приложение 2. Давно пора начать применять римские (можно и другие, по желанию) ...
а я не мог понять, почему вдруг (конкретно про летнюю мужск обувь, ее покупал) цена по сравнению ...
а как же 4 дневная рабочая неделя?
То есть я, русский, человек, для того, чтобы получать зп, должен вообще что-то знать? Писать там,...
Вот уж удивили, так удивили - в смысле, что подорожает.
Приказ Минфина России от 30.09.2016 N 169н(ред. от 20.04.2018)"Об утверждении Административного р...
Простите, но, в Вашем случае, я бы подучил правила синтаксиса и пунктуации Русского языка, прежде...
Да она может уже сейчас начинать веселиться, если декларации по налогу на имущество сочинять по i...
Надо ж подросшим детишкам забугорные знания куда-то применить. Вот и развлекаются....
Вот налоговая повеселится, когда начнет сравнивать выручку по декларациям и увеличение экономичес...
Ко мне такое приходило уже года 3 тому назад. Там ещё приложение было - длиннющий перечень органи...
А у меня нет приватных разговоров. Я в одиночной камере живу....
Не могу сказать,что люблю эту работу, но людей не люблю больше ...поэтому и работаю бухом... а дл...
Ни о какой растрате речи не идет, это не уголовное дело. Кассовой книги нет, документы банкротяща...
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил государственную программу "Развитие пенсионной ...
что-то я не понимаю, а где логичное продолжение? логичным будет далее - по кассовой книге провери...
И как теперь "развидить" этот текст. По крайней мере я теперь знаю что курят Греф и *********. Пр...