Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных пользователей

Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей своих пользователей.

«Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе», — говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

В Роскомнадзоре добавили, что компания своевременно не предупредила об утечке, что ставит под угрозу безопасность всех пользователей Ozon. В Роскомнадзоре отметили, что доступ к аккаунту клиента позволяет несанкционировано получать дополнительную информацию о пользователе, а также совершать от его имени различные действия. В связи с этим служба направит интернет-магазину письмо для получения разъяснений.

Ранее РБК выяснил, что на днях на одном из сайтов выложили базу с адресами электронной почты и паролями более 450 тыс. пользователей Ozon. В Ozon заявили, что уже видели эту базу с данными пользователей. Сразу после обнаружения файла компания сбросила пароли у тех учетных записей, которые принадлежали пользователям интернет-магазина. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для разных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, считают в Ozon.