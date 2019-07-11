Суд в Лондоне заблокировал активы бывшего акционера банка «Открытие» Минца

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. Они заподозрили группу О1, которую на тот момент контролировал Минц, в мошеннических сделках, заключенных в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка. Последние приобрели облигации группы на общую сумму 57 млрд руб. По мнению истцов, условия этих облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности. Что же касается денег, которые получил Минц, то они пошли на погашение существенно обеспеченных кредитов группы в «Открытии» и Рост Банке.

В 2017 году Forbes оценивал состояние Минца в $1,3 млрд. Причина стремительного отъезда в Лондон — фактически банкротство основной компании O1 Group, писала год назад «Комсомольская правда». На неё записаны бизнес-центры в Москве и крупные негосударственные пенсионные фонды (входят в финансовую группу «Будущее»). Проблемы у Минца начались в прошлом году, когда был санирован банк «Открытие», где он тоже был акционером.