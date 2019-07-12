Проект о системе ИПК представят россиянам в 2020 году

Публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) планируют запустить не раньше 2020 года.

Дело в том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином, пишет РБК.

Регулятор предложил отложить обсуждение, чтобы вернуться к механизму автоподписки.

Напомним, введение в России системы ИПК обсуждается уже три года, однако пока окончательный вариант так и не выработан. Уведомление о разработке проекта было опубликовано в 2018 году.

По замыслу Минфина и ЦБ, работающие россияне — участники системы ИПК — будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

