Клерк.Ру

Проект о системе ИПК представят россиянам в 2020 году

Публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) планируют запустить не раньше 2020 года.

Дело в том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином, пишет РБК.

Регулятор предложил отложить обсуждение, чтобы вернуться к механизму автоподписки.

Напомним, введение в России системы ИПК обсуждается уже три года, однако пока окончательный вариант так и не выработан. Уведомление о разработке проекта было опубликовано в 2018 году.

По замыслу Минфина и ЦБ, работающие россияне — участники системы ИПК — будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.
 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Государственные пенсии»

Все семинары по теме Государственные пенсии