Зачем налоговики плыли по реке

В минувший выходной сотрудники отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Республике Башкортостан совершили туристический поход в пещеру Победы и сплав по реке Зилим.

Мероприятие было приурочено к старту информационной кампании по популяризации Интернет-сервисов ФНС.

Во время похода протестирована работа мобильной версии сайта ФНС и мобильных приложений, которые на сегодняшний день пользуются особой популярностью среди интернет-пользователей: «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Проверка кассового чека» и другие.

Приложения доступны для скачивания в магазинах App Store и GooglePlay.

Фото с сайта ФНС

На одной из туристических остановок в Гафурийском районе республики работа «Личного кабинета ИП» была продемонстрирована представителю бизнеса, деятельность которого тесно связана с развитием внутреннего туризма.

В ходе тестирования мобильной версии веб-приложения предпринимателю, планирующему расширять свой бизнес, было рекомендовано проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, воспользовавшись сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», который позволяет получать комплексную информацию об организациях и ИП — потенциальных партнерах.