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Как попасть в ИФНС без очереди

Спланировать визит в налоговый орган заранее можно с помощью электронного сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию», который позволяет зарезервировать талон на удобное время и получить услугу вне очереди. Запись доступна за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего дня, пояснили в УФНС Владимирской области.

Так, в регионе с начала года электронной записью воспользовались 6 тысяч налогоплательщиков, в том числе 4,8 тысяч физлиц, 0,6 тысяч юрлиц, свыше 0,6 тысяч ИП.

Наиболее востребованными услугами являются:

•Прием деклараций 3-НДФЛ;

•Прием налоговой и бухгалтерской отчетности;

•Прием и выдача документов при госрегистрации.

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