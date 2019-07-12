Судьи «подыгрывают» налоговикам? Крик души юриста

На Youtube размещен ролик юриста, который обвиняет Краснодарский краевой суд в дискредитации правосудия.

Суть дела: ИФНС № 5 вынесли решение о взыскании 400 000 рублей якобы задолженности по налогам и, не дожидаясь вступления в силу решения, в обход порядка, установленного КАС РФ, сразу же обратились в суд о взыскании денег с налогоплательщика. Суд 1 инстанции вынес решение о прекращении рассмотрения дела, указав ИФНС о необходимости соблюдать Закон, главы 32 КАС РФ. Краевой же суд, по всей видимости, решил обойти закон и откровенно "подыгрывает" налоговой инспекции, считает юрист.

На заседании судьи пытались заставить представителя налогоплательщика убрать диктофон. Однако у них это не получилось. Нарушения Кодекс административного судопроизводства юристом зафиксированы, но дело проиграно. Ходатайство налоговой об отмене решения суда 1 инстанции удоволетворено.