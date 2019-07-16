ИФНС обвиняет компанию, созданную в 2018 году, в несдаче отчета за 2017 год

Посетительница нашего форума получила из ИФНС акт об обнаруженном налоговиками правонарушении. В документе компании угрожают штрафом за несдачу сведений о среднесписочной численности за 2017.

Этот отчет действительно не был сдан, но по вполне логичной причине — компании на тот момент вовсе не существовало. Фирма была зарегистрирована только в ноябре 2018 года.

ООО открыли 30.11.2018, забыли сдать ССЧ до 20.12.2018 для вновь созданных ЮЛ.

Не сдали до сих пор.

Уже оштрафовали директора на 300 руб.

Вчера прислали акт об обнаружении правонарушения, штраф 200 руб.

Но дело в том, что в акте указывают срок сдачи ССЧ 20.01.2018 за 2017 год. А в то время ООО еще не было.

Подскажите, пожалуйста, стоит ли писать в разногласиях о том, что у ООО не было обязанности сдавать ССЧ за 2017 год? — vzletcom2006

Обсуждение происходит в теме «Штраф за ССЧ за период, когда ЮЛ еще не существовало».