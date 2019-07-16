Половина дачных домов не поставлены на кадастровый учет

Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет, говорится в исследовании Century 21 на основе анализа объявлений о продаже.

В большинстве случае собственники считают, что регистрировать объекты и платить налоги в принципе необязательно, сделку можно провести и так, пишет «Коммерсантъ».. Между тем эксперты называют покупку недвижимости, которая не стоит на кадастровом учете, рискованной.

В случаях, когда заключается сделка только по продаже земли, Росреестр иногда может отправлять на объект проверяющего. Контролер должен убедиться, что на земле нет строений.

В Century 21 указывают, что нежелание регистрировать объекты загородной недвижимости иногда дорого обходится собственникам, продлевая средний срок их экспозиции. На рынке предложение превышает спрос и покупатели охотнее обращают вникание на беспроблемные объекты с готовыми документами.

Между тем желание продать недвижимость может быть не единственным стимулом для собственника поставить объекты на кадастровый учет. В Подмосковье органы Росреестра начинают постепенно жестче контролировать этот сегмент недвижимости. Для мониторинга объектов сейчас используется аэрофотосъемка с помощью дронов.