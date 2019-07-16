Госдума защитит предпринимателей от необоснованных арестов

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, призванных защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес — от развала в ходе следствия.

По целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы бизнесу и потери рабочих мест.

При ходатайстве суду о продлении срока содержания в СИЗО следователи должны будут указывать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее. После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение в течение пяти суток. Если суд решит отказать следствию, то для подозреваемого будет назначена более мягкая мера пресечения — залог или домашний арест.

«Преступления, связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться так же, как и сегодня. Однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО», — цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслава Володина.