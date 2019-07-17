Клерк.Ру

Налоговики получат право делать контрольные закупки в лотереях

Госдума приняла во втором чтении проект закона, согласно которому сотрудники Федеральной налоговой службы смогут совершать контрольные закупки для выявления нарушений при проведении лотерей.

Законопроект был внесен Правительством и предполагается, что он поможет выявлять несанкционированные лотереи, а также пресекать распространение лотерейных билетов с нарушением закона.

В 2017 году ФНС получила полномочия по ведению списков лиц, занимающихся незаконной организацией и проведением лотерей и азартных игр. Однако полномочия по вычислению таких мошенников за службой в законодательстве закреплены за ФНС не были.

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