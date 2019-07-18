ФНС приглашает принять участие в эксперименте по прослеживаемости товаров

В 2020 году будет запущена система прослеживаемости товаров, но уже сейчас можно в ней поучаствовать - до конца года проект запущен в качестве эксперимента.

Цель эксперимента - апробация полноты и достаточности функционирования системы прослеживаемости. это обеспечит равные условия бизнеса и повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

Эксперимент проводится в отношении 10 товарных групп: холодильного оборудования, транспортных средств промышленного назначения, стиральных машин, мониторов, детских колясок и кресел безопасности и др.

Налогоплательщики, совершающие операции с такими товарами, могут принять участие в эксперименте на добровольной основе.

Условия участия в эксперименте:

1.Заинтересованные лица должны осуществлять с товарами, подлежащими прослеживаемости, операции минимум одного из следующих видов:

ввоз товаров. заинтересованное лицо должно являться лицом, ответственным за финансовое урегулирование, в соответствии с декларацией на товары (далее - ДТ), в соответствии с которой товары выпущены на территории РФ в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребителя;

операции купли-продажи товаров на внутреннем рынке РФ;

операции по оптовой продаже товаров налогоплательщикам государств - членов Евразийского экономического союза.

2. Операции на внутреннем рынке РФ должны оформляться счетами фактурами и (или) универсальными передаточными документами с указанием рег. номера ДТ, а также при наличии № товарной позиции по ДТ.

3. Товары должны быть выпущены на территории РФ в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления после 01.07.2017 года.

Для участия необходимо:

Оформить заявку с обязательным указанием информации о заинтересованном лице (его представителе) и о товарах, подлежащих прослеживаемости.

Отправить заявку сопроводительным письмом в Управление камерального контроля ФНС России одним из следующих способов:

посредством интернет-обращения на сайте ФНС России;

по почте на адрес: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23.

Подача заявок осуществляется с 1 июля по 30 сентября 2019 года.

В случае направления заявки на участие уполномоченным представителем лица, желающего принять участие в эксперименте, к заявке прилагается копия доверенности.

Подробнее с рекомендациями по проведению эксперимента можно ознакомиться, пройдя по ссылке.