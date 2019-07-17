В Москве, Новом Уренгое и Геленджике самая дорогая аренда жилья

В России подорожало жилье как первичном, так и на вторичном рынке. Это, в свою очередь, спровоцировало рост стоимости аренды жилья.

По данным компании «Авито Недвижимость» заметнее всего — на 14,7 % за год — подорожали трехкомнатные съемные квартиры. Цены на аренду «однушек» выросли на 2,3 %, «двушек» — на 5,2 %.

Средняя ставка аренды российской однокомнатной квартиры в июле 2019-го достигла 15,7 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 24,3, трехкомнатной — 43,2 тыс. рублей.

Дороже всего арендовать квартиру в Москве, передает Лента.ру.

Средняя ставка для «однушки» в столице составляет 35,4 тыс. рублей в месяц. Второе место досталось Новому Уренгою (29 тыс. рублей), третье занял Геленджик (28,3 тыс. рублей).