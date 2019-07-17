Клерк.Ру

Что поменяется в порядке заполнения формы 4-ФСС. Спойлер: ничего

ФСС разработал проект поправок в Приказ ФСС от 28.03.2017 № 114, который регламентирует порядок заполнения формы 4-ФСС страхователями из регионов, где действует пилотный проект.

Напомним, страхователи из пилотных регионов, где действуют прямые выплаты из ФСС, не заполняют в расчете строки, которые касаются выплат пособий и другие расходы по страхованию от травматизма (строка 15 таблицы 2 и таблица 3).

Новый проект приказа подготовлен в целях применения особенностей заполнения 4-ФСС страхователями из субъектов РФ, вступивших, а также вступающих в 2020 году в реализацию пилотного проекта.

То есть сам порядок заполнения 4-ФСС не меняется, в Приказ вносятся лишь технические по своей сути правки.

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