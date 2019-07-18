Семейный бизнес пропишут в законе. Узнайте, какие фирмы и ИП признают семейными

На федеральном портале опубликован проект поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие».

Согласно документу субъект МСП может быть признан семейным предприятием только в случае если учредители ООО — члены одной семьи владеют более чем 50 % долей в уставном капитале.

Если речь идет об ИП, то не менее 50 % его работников, которые работают у него по основному месту работы, должны относиться к членам его семьи.

Членами семьи (для целей определения семейного предприятия) считаются супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные.

В едином реестре субъектов МСП, размещенном на сайте ФНС, появится запись об отнесении субъекта МСП к категории семейных предприятий.